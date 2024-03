Migranti: Magi (+Eu), 'governo disumano, Piantedosi riferisca in aula su Sea watch'

Roma, 7 mar (Adnkronos) - “Li avevano chiamati da ore. Ma quando i soccorsi sono arrivati, non c’era più niente da fare per il povero 17enne schiacciato, ustionato e intossicato a bordo della Sea Watch. E ora arriva anche la notizia che la nave umanitaria dovrà viaggiare ve...

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Li avevano chiamati da ore. Ma quando i soccorsi sono arrivati, non c’era più niente da fare per il povero 17enne schiacciato, ustionato e intossicato a bordo della Sea Watch. E ora arriva anche la notizia che la nave umanitaria dovrà viaggiare verso Ravenna per 4 giorni con il cadavere a bordo e senza cella frigorifera". Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"E’ il punto più basso raggiunto dalla disumanità di Meloni e Piantedosi, a cui chiediamo di riferire quanto prima in aula per chiarire cosa davvero è avvenuto, perché i soccorsi sono arrivati in ritardo e sulla base di quale norma una nave è costretta a viaggiare con un cadavere a bordo per altri 4 giorni. Una disumanità, quella del governo, che purtroppo non ha più alcun limite e che da Cutro in poi sta trasformando il dramma dei migranti in un vero e proprio film dell’orrore”, aggiunge.