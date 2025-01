Migranti: Magi (+Eu), 'serve trasparenza e commissione di inchiesta su accordi con Libia'

Roma, 24 gen (Adnkronos) – Sul caso Almasri "più passano i giorni, più il governo parla, più si complica la questione delle responsabilità". Lo ha detto Riccardo Magi a margine di una conferenza stampa alla Camera.

"Piantedosi ha affermato che il generale libico è persona pericolosa e in questo modo ha svelato che lui è stato informato per fare l'espulsione e non Nordio sulla scarcerazione -ha spiegato il segretario di +Europa-. Ma per la prima volta il governo italiano ammette che i vertici delle forze di polizia libiche sono personaggi pericolosi. Adesso serve trasparenza sugli accordi con la Libia, riproponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione di quegli accordi, forniamo mezzi, addestramento e supporto a forze e apparati libici considerati pericolosi criminali dal ministro dell'Interno".