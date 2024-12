Migranti: Magi, 'Piantedosi risponda a interrogazione su abusi in Cpr'

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza, somministrazione illecita di psicofarmaci: il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa mette in luce ciò che con +Europa abbiamo denunciato da oltre un anno e di cui a...

Roma, 13 dic (Adnkronos) – "Maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza, somministrazione illecita di psicofarmaci: il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa mette in luce ciò che con +Europa abbiamo denunciato da oltre un anno e di cui abbiamo chiesto conto in una interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi sulla scorta dell’indagine di Altraeconomia".Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Un’interrogazione, presentata nell’aprile del 2023, che però non ha trovato risposta da parte del ministro. Ora che anche il Consiglio d’Europa ha acceso i riflettori sugli abusi nei CPR, Piantedosi non ha solo il dovere di rispondere a un’interrogazione precisa sul punto, ma anche affrettarsi a chiudere questi luoghi di tortura fisica e mentale verso persone che non hanno commesso alcun reato. Con questo governo, da Patria del diritto l’Italia si sta trasformando in Patria dell’abuso e dei trattamenti inumani", conclude.