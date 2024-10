Migranti: Mattarella, 'lavoro strumento integrazione, no a paure e eccitate fobie'

Migranti: Mattarella, 'lavoro strumento integrazione, no a paure e eccit...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Il lavoro è potente strumento di integrazione e penso ai tanti immigrati e alle necessità del mondo produttivo. Le imprese possono recare consistenza su questo terreno, spesso preda di paure irrazionali se non di eccitate fobie". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.