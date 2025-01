Migranti: Meloni, 'avviso garanzia presumo per denuncia avvocato Ligotti, vicino a Prodi'**

**Migranti: Meloni, 'avviso garanzia presumo per denuncia avvocato Ligot...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – L'avviso di garanzia sul caso Almasri è stato emesso "presumo, a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social.