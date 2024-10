La presidente del Consiglio, alle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo, ha rilasciato una lunga intervista al direttore Tommaso Cerno. Meloni ha toccato diversi temi, il principali è stato probabilmente quello legato ai migranti.

Migranti, accordo Italia-Albania: Meloni vuole andare avanti

“Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata perché c’è una parte della politica che non è d’accordo. Sono determinata ad andare avanti perché ho preso un impegno con gli italiani“ – ha dichiarato ieri sera Giorgia Meloni ai microfoni di Tommaso Cerno, durante la celebrazione per gli 80 anni de ‘Il Tempo’. La premier non ha dubbi: “Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà“. Sul tema più caldo del momento, la presidente ha anche specificato che: “La sentenza la considero irragionevole perché non riguarda il tema dell’Albania, ma tutti gli immigrati illegali che arrivano da alcune nazioni. I giudici si rifanno ad una sentenza della Corte europea ma le non convalide dei trattenimenti degli irregolari sono cominciate molto prima. La questione dell’Albania è strumentale, io penso che la sentenza sia dettata da un approccio di visione molto diverso da quello che ha il governo” – ha concluso.

Manovra, le parole di Giorgia Meloni

Facendo riferimento alla Manovra, invece, Giorgia Meloni è netta: “Si concentra su queste priorità: lavoro, salari, famiglia, sanità e lo fa senza aumentare le tasse perché questo è un fatto e lo fa mantenendo i conti in ordine. Avendo più soldi, ed è la sfida dal prossimo anno in poi”.