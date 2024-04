Migranti: Nicita (Pd), 'interrogazione urgente su fermo Mare Jonio'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “A bordo della nave mare Jonio in stato di fermo a Pozzallo. La colpa: aver salvato vite, sotto gli spari di una motovedetta libica, pur essendo i primi ad arrivare ed essendo 'on scene coordinator'. Il verbale di fermo descrive un 'fatto' acquisi...

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “A bordo della nave mare Jonio in stato di fermo a Pozzallo. La colpa: aver salvato vite, sotto gli spari di una motovedetta libica, pur essendo i primi ad arrivare ed essendo 'on scene coordinator'. Il verbale di fermo descrive un 'fatto' acquisito senza sentire l’equipaggio che pure dispone di video e di registrazioni. Interrogazione urgente in Senato". Così su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd Antonio Nicita, che è stato a bordo della nave Mare Jonio.