Migranti: Pd, 'ok 'emendamento Musk' pagina buia, è vendetta contro giudici'**

**Migranti: Pd, 'ok 'emendamento Musk' pagina buia, è v...

**Migranti: Pd, 'ok 'emendamento Musk' pagina buia, è v...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “L’approvazione in Commissione alla Camera del cosiddetto emendamento Musk, che esautora i giudici dei tribunali dell’immigrazione, rappresenta una pagina buia per il Parlamento". Così il Pd in commissione Affari Costituzionali. "Una sce...