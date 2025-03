Migranti: Renzi, 'centro in Albania non serve a niente e a nessuno, serve buon senso'

Migranti: Renzi, 'centro in Albania non serve a niente e a nessuno, serv...

Roma, 26 mar (Adnkronos) – "Da mesi ormai l'Italia sta spendendo centinaia e centinaia di milioni di euro per pagare questa struttura che è vuota. I soldi degli italiani, anzichè andare alle pensioni, alle bollette, agli stipendi, ai contributi per l'affitto ai giovani vanno qui, in un luogo che non serve a niente, a nessuno, frutto di un accordo sbagliato tra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro Rama". Lo ha detto Matteo Renzi a margine della sua visita, con una delegazione di Iv, al centro per i migranti di Gjader, in Albania.

"Noi pensiamo che sia giusto venire qui e dire agli italiani guardate dove stanno sprecando i nostri soldi -ha proseguito Renzi-. Agli albanesi dico che ci sono circa 2mila cittadini albanesi oggi in carcere in Italia, se questa struttura pagata dall'Italia fosse trasformata in un carcere i detenuti albanesi in Italia potrebbero essere detenuti qui, vicino alle loro famiglie e avrebbe un senso tenere questa struttura", ha aggiunto Renzi.

"E' una proposta semplice, di buon senso, perchè questo sistema non funziona", ha sottolineato ancora.