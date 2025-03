Migranti: Renzi, 'Cpr in Albania? Con 8-900 milioni quanti ne facevamo in Italia?

Roma, 26 mar (Adnkronos) - "Il Cdm di venerdì sarà l'ennesima dimostrazione il Giorgia Meloni è brava a chiacchierare ma, purtroppo, non a governare. Un decreto può darsi che arrivi ma se mettiamo 8-900 milioni di euro quanti Cpr si fanno in Italia? Perchè...

Roma, 26 mar (Adnkronos) – "Il Cdm di venerdì sarà l'ennesima dimostrazione il Giorgia Meloni è brava a chiacchierare ma, purtroppo, non a governare. Un decreto può darsi che arrivi ma se mettiamo 8-900 milioni di euro quanti Cpr si fanno in Italia? Perchè non abbiamo costruito quelle strutture in Italia? Che senso ha? Qual è il motivo o la ragione?". Lo ha detto Matteo Renzi a margine della sua visita, con una delegazione di Iv, al centro per i migranti di Gjader, in Albania.