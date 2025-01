Migranti: Renzi, 'Meloni aveva preso trafficante ma lo ha liberato, governo non serio'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il Governo non ha risposto sulla vicenda della scarcerazione del libico Almasri. La Meloni aveva detto: darò la caccia ai trafficanti di uomini rincorrendoli per tutto il globo terracqueo. Poi le si è presentato uno allo Juventus Stadium. La Digos ha f...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Il Governo non ha risposto sulla vicenda della scarcerazione del libico Almasri. La Meloni aveva detto: darò la caccia ai trafficanti di uomini rincorrendoli per tutto il globo terracqueo. Poi le si è presentato uno allo Juventus Stadium. La Digos ha fatto il proprio dovere e l’ha arrestato, perché le forze dell’ordine sono fatte di persone serie. Il Governo ha deciso di scarcerarlo e prendergli un volo privato per Bengasi perché l’esecutivo non è fatto di persone serie". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.