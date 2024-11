Migranti: Renzi, 'Meloni innesta retromarcia, in Albania indietro tutta'

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Ricordate la storia del centro migranti in Albania? Oggi solo qualche giornale riporta l’incredibile notizia. Indietro tutta, la Meloni innesta la retromarcia, i traghetti tornano in Puglia riportando a casa poliziotti e operatori. E cosa rimane allora in Alban...

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "Ricordate la storia del centro migranti in Albania? Oggi solo qualche giornale riporta l’incredibile notizia. Indietro tutta, la Meloni innesta la retromarcia, i traghetti tornano in Puglia riportando a casa poliziotti e operatori. E cosa rimane allora in Albania? Rimane ben poco". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Rimane in Albania una struttura faraonica costruita da imprenditori locali con le tasse delle famiglie italiane, struttura destinata a marcire. Rimane in Albania la faccia di Giorgia Meloni, autrice di uno spreco di risorse senza precedenti, voluto solo per un capriccio elettorale. E i giudici non c’entrano nulla, sia chiaro: l’operazione Albania non sta in piedi per i numeri prima ancora che per le leggi", prosegue il leader di Iv.

"La premier voleva mostrare al mondo che con lei cambiava la musica sull’immigrazione. Qualcuno le ha persino dato credito. Ma oggi ormai è chiaro che non è cambiato nulla. E gli immigrati illegali continuano ad arrivare in Italia mentre i giovani del sud continuano ad emigrare. E la Meloni continua a buttare via i vostri soldi solo per farsi pubblicità", scrive ancora Renzi.

"Spero che chi ha votato questo centrodestra inizi a farsi qualche domanda: con gli spot non si governa. Serve immigrazione regolare per le nostre imprese. Servono soldi per stipendi decenti ai nostri giovani. Servono poliziotti e carabinieri nelle nostre strade, non in Albania", conclude Renzi.