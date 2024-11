Migranti: 'Safira' di Mediterranea soccorre 77 persone in pericolo

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - 'Safira', la barca a vela di Mediterranea Saving Humans, ha soccorso 77 migranti ritenute in pericolo in acque internazionali. I migranti erano a bordo di un gommone partito tre giorni fa dalla Libia e stava per affondare in zona San Maltese, 36 miglia a sud ...

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – 'Safira', la barca a vela di Mediterranea Saving Humans, ha soccorso 77 migranti ritenute in pericolo in acque internazionali. I migranti erano a bordo di un gommone partito tre giorni fa dalla Libia e stava per affondare in zona San Maltese, 36 miglia a sud di Lampedusa. A segnalare l'imbarcazione in difficoltà è stata Alarm phone. La barca è diretta al porto di Lampedusa.