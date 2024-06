Migranti: Schleih, 'Meloni in Albania per uno spottone elettorale che costa 800mln di euro'**

**Migranti: Schleih, 'Meloni in Albania per uno spottone elettorale che ...

Roma, 5 giu (Adnkronos) – L'accoro con l'Albania sui migranti "è un enorme spreco di denaro per un progetto che calpesta i diritti fondamentali" è "uno spottone elettorale da 800mln di euro che avremmo potuto spendere per la Sanità e che serve solo alla Meloni per fingere di dare risposte che non ha dato. Oggi va a vedere un container che è che la prima cosa pronta ma che non serve a nulla perchè al posto del centro di accoglienza che avrebbe dovuto essere pronto a maggio oggi c'è ancora il deserto". Lo ha detto Elly Schlein al Corriere.it.