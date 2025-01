Migranti: Schlein, 'Meloni non si nasconda dietro un ministro, metta la faccia su caso Almasri'

Migranti: Schlein, 'Meloni non si nasconda dietro un ministro, metta la ...

Roma, 23 gen (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha fondato tutta la sua propaganda sulla sua presunta coerenza ma ormai è chiara a tutti la sua incoerenza. Aveva promesso caccia ai trafficanti in tutto il globo terracqueo, ma ne avevano arrestato uno in Italia lo hanno liberato e lo hanno rimandato a casa. Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di spiegare il perchè". Lo ha detto al Tg1 Elly Schlein, aggiungendo: "Meloni la smetta di nascondersi dietro un suo ministro e per una volta venga a mettere la faccia".