Migranti: Tarquinio, Schlein e Ciani a evento S&D su politiche migratorie

Roma, 12 dic (Adnkronos) – "A venticinque anni dalla tragica morte di Yaguine Koïta e Fodé Tounkara, i due giovani guineani che persero la vita nel tentativo disperato di raggiungere l'Europa, assistiamo ancora oggi con trepidazione e sgomento alla vicenda di Yasmine e dei suoi compagni di viaggio". Lo dice Paolo Ciani, segretario di Demos e vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera dei deputati, alla vigilia dell’evento '25 anni di politiche migratorie, razzismo e integrazione in Italia ed in Europa' che si terrà sabato 14 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 presso il Centro Frentani di Roma, in via dei Frentani n.4.

"Per questo con l’eurodeputato Marco Tarquinio, sotto l’egida del gruppo S&D al Parlamento europeo, abbiamo organizzato un evento dedicato a riflettere sulle politiche migratorie, il razzismo e le sfide dell'inclusione in Italia e in Europa -prosegue Ciani-. L'incontro si terrà sabato 14 dicembre presso il Centro Frentani di Roma e sarà l’occasione per fare un bilancio di quanto accaduto negli ultimi 25 anni, per discutere delle sfide aperte e di nuove proposte. Importanti testimoni ed esperti ci aiuteranno a riflettere su possibili politiche e a rinnovare il nostro impegno verso un futuro in cui nessuno debba più sacrificare la propria vita per cercare dignità e speranza".