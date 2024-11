Migranti: visita ispettiva Avs in Albania, 'diritti e soldi pubblici bruciati'

Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Questa mattina ho preso parte ad una visita ispettiva che una delegazione parlamentare ha svolto presso il CRP di Gadjer, in Albania. Il centro consiste in un enorme carcere dove in questo momento sono rinchiuse sette persone, sette migranti raccolti in mare portati i...

Roma, 9 nov (Adnkronos) – "Questa mattina ho preso parte ad una visita ispettiva che una delegazione parlamentare ha svolto presso il CRP di Gadjer, in Albania. Il centro consiste in un enorme carcere dove in questo momento sono rinchiuse sette persone, sette migranti raccolti in mare portati in quella struttura fantasma con costi elevatissimi in Albania si sta consumando la vergogna del governo Meloni, diritti e soldi bruciati in pochi minuti". Lo dice Franco Mari, deputato di Avs.