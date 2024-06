Migranti: Zaratti (Avs), 'se sbarchi diminuiscono danno erariale campi in Albania'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “Meno immigrati ma più lager: questa pare la illogica filosofia del Governo. Nei primi sei mesi del 2024 sono sbarcati in Italia 25.345 migranti con una variazione percentuale che raggiunge il -60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano ...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Meno immigrati ma più lager: questa pare la illogica filosofia del Governo. Nei primi sei mesi del 2024 sono sbarcati in Italia 25.345 migranti con una variazione percentuale che raggiunge il -60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 62.364: questi dati riferiti dal Viminale danno ragione alle nostre proteste contro la disumana sceneggiata di costruire campi in Albania. L’operazione di marketing di Meloni si configura a questo punto anche come un possibile danno erariale viste le risorse stanziate e le necessità del Paese,dalla sanità ai disastri climatici”. Così il capogruppo di Avs nella Commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.