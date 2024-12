Milano, incidente stradale: è grave la bambina di 3 anni travolta da un’auto

Incidente a Milano: una bambina di 3 anni travolta da un'auto. Dopo l'impatto, la piccola è stata ricoverata con alcune contusioni, ma non è in pericolo di vita.

Martedì 17 dicembre, una bambina di 3 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a piazza Durante, nella zona Casoretto di Milano.

La piccola era su un passeggino spinto dalla madre mentre attraversavano le strisce pedonali, quando un SUV l’ha investita. L’auto, invece di fermarsi per prestare soccorso, è ripartita velocemente.

Dopo circa sette ore di ricerche, la polizia locale è riuscita a rintracciare il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Si tratta di un uomo di 61 anni, fermato in via Melchiorre Gioia. Al momento è accusato di omissione di soccorso. Secondo le sue dichiarazioni, avrebbe sentito un forte rumore ma non si sarebbe accorto di aver urtato qualcuno.

Fortunatamente, la bambina non ha riportato lesioni gravi: è stata trasportata in ospedale per curare alcune contusioni e traumi al viso, ma non è in pericolo di vita. La madre, una donna bengalese di 31 anni, è rimasta illesa.

L’incidente ha suscitato indignazione, soprattutto perché si verifica a breve distanza da un episodio simile. Sei giorni prima, in un’altra zona di Milano, una giovane madre di 34 anni, Rocio Espinoza Romero, ha perso la vita in un drammatico investimento in viale Serra. Anche in questo caso si trattava di una collisione su strisce pedonali.

L’episodio di piazza Durante riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano. In quel punto specifico, l’incrocio tra via Catalani e via Casoretto, manca un semaforo che regoli il passaggio dei pedoni. L’auto coinvolta, una Audi Q3 bianca, ha colpito il passeggino, facendolo cadere violentemente a terra. La scena è stata registrata dalla dashcam di un furgone che seguiva il SUV, permettendo così alle forze dell’ordine di individuare l’autore in tempi rapidi.

La bambina, nonostante lo spavento, è fuori pericolo, ma l’incidente evidenzia l’urgenza di maggiori interventi per proteggere pedoni e ciclisti sulle strade cittadine.