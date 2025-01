Dopo una vita trascorsa al fianco dei loro padroni come fedeli compagni, anche gli animali domestici potranno condividere con loro l’ultimo riposo. A Milano, le ceneri di cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti e furetti potranno essere accolte nelle tombe dei loro proprietari all’interno dei cimiteri cittadini.

Milano autorizza la sepoltura delle ceneri degli animali con i proprietari

Questa decisione, presa dal Comune, dà attuazione alla legge regionale del 2022, stabilendo attraverso una specifica determina le modalità con cui sarà possibile effettuare la tumulazione degli animali d’affezione.

“La tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini è un atto di civiltà che in molti attendevano“, conferma l’assessora del Comune ai Servizi civici Gaia Romani.

Milano autorizza la sepoltura delle ceneri degli animali con i proprietari: le regole

Sulla lapide o sulla tomba non sarà consentito inserire foto dell’animale né epigrafi dedicate esclusivamente a lui. Sarà però permessa un’immagine del defunto insieme al suo fedele amico a quattro zampe. La tumulazione potrà avvenire in cellette, colombari o tombe di famiglia, ma con una condizione fondamentale prevista dalla legge regionale: l’animale deve essere sepolto contemporaneamente o successivamente al suo proprietario, nello stesso spazio o struttura funeraria.

Inoltre, nel caso in cui il defunto venga trasferito in un altro luogo di sepoltura, anche le ceneri dell’animale dovranno essere spostate. Se la nuova destinazione non fosse in grado di accoglierle entrambe, i resti dell’animale dovranno essere ritirati dai familiari del defunto o da chi ha richiesto il trasferimento.

Il Comune ha inoltre stabilito che non è permessa la dispersione delle ceneri degli animali nei cimiteri, né il loro deposito nel cinerario comune o nell’ossario.