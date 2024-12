Milano cerca una nuova sede per il centro sociale Leoncavallo

Il sindaco Sala conferma l'impegno del Comune per trovare un nuovo spazio per il centro sociale.

Il futuro del Leoncavallo a Milano

Il Comune di Milano è attivamente impegnato nella ricerca di una nuova sede per il centro sociale Leoncavallo, un luogo simbolo della cultura e dell’impegno sociale nella città. L’ipotesi di sfratto per il centro, che da anni rappresenta un punto di riferimento per molte iniziative culturali e sociali, sta diventando sempre più concreta. Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato questa intenzione durante la presentazione del libro Photoansa 2024, sottolineando l’importanza storica e sociale del Leoncavallo.

Un valore storico per la comunità

“Il Leoncavallo è un valore nella nostra società”, ha dichiarato Sala, evidenziando come questo centro sociale non sia solo un luogo di aggregazione, ma anche un simbolo di pace e impegno civico. La volontà del Comune è quella di garantire che il Leoncavallo continui a esistere, trovando un’altra location che possa soddisfare le esigenze di chi lo frequenta. “È necessario che il Comune dia una mano”, ha aggiunto il sindaco, riconoscendo che l’impegno per trovare un nuovo spazio non è una novità, ma un processo che si protrae da tempo.

Collaborazione con l’assessore alla rigenerazione urbana

Il sindaco ha anche menzionato l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, come figura chiave in questo processo. La collaborazione tra il Comune e il Leoncavallo è fondamentale per garantire una transizione fluida verso una nuova sede. Sala ha espresso la speranza di poter proporre a chi attualmente vive il Leoncavallo una nuova location dignitosa, che possa continuare a ospitare le attività per cui il centro è conosciuto. Questo impegno rappresenta non solo una risposta a una necessità logistica, ma anche un riconoscimento del ruolo che il Leoncavallo ha nella vita culturale di Milano.