Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile

In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos e Devialet presentano Soundsorial Design all'Opificio 31. Un'installazione immersiva che trasforma il suono in un'esperienza fisica e visiva grazie a tecnologie acustiche d'eccellenza. Il progetto celebra il legame tra design e innovazione e con l’u...

In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos e Devialet presentano Soundsorial Design all’Opificio 31. Un’installazione immersiva che trasforma il suono in un’esperienza fisica e visiva grazie a tecnologie acustiche d’eccellenza. Il progetto celebra il legame tra design e innovazione e con l’undicesima presenza alla design week milanese, Iqos conferma il suo percorso di trasformazione industriale basato su competenze avanzate e investimenti costanti nella filiera italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=4PWK25uGKIA