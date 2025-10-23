Milano: donna accoltellata, procuratore 'omicidio rapido e violento ripreso da telecamera'

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - L'omicidio di Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa dall'ex compagno Luigi Morcaldi, 64 anni, davanti all'abitazione di Bruzzano "è stato ripreso, in tutte le sue fasi, dalle telecamere. La sua azione è stata determinata e rapida come mostra ...

Milano, 23 ott. (Adnkronos) – L'omicidio di Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa dall'ex compagno Luigi Morcaldi, 64 anni, davanti all'abitazione di Bruzzano "è stato ripreso, in tutte le sue fasi, dalle telecamere. La sua azione è stata determinata e rapida come mostra il video e come i testimoni che raccontano di un'aggressione violenta". Lo afferma il procuratore capo di Milano Marcello Viola in un punto stampa sul fermo di Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato di omicidio aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa ieri in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano.