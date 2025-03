Dal 7 marzo, 26 autostrade italiane hanno visto l’introduzione del nuovo sistema di controllo della velocità media, il Tutor 3.0. Un sistema tecnologico avanzato che promette di cambiare il modo in cui la velocità viene monitorata sulle nostre strade. Migliorando così la sicurezza sulle nostre strade. Ma quando entra in funzione? Bene, il sistema è già operativo su tratte cruciali come l’A1, l’A9, l’A11, l’A14, l’A27, e la D18. Vediamone rischi e tolleranza.

Tutor 3.0: quali sono i rischi per chi supera i limiti di velocità

Non si tratta di un semplice autovelox. No, il Tutor 3.0 è un monitoraggio continuo, capace di misurare la velocità media su lunghi tratti autostradali.

Se lo trovi sulla tua strada, è meglio non cercare di eluderlo – le telecamere ad alta risoluzione e i sensori avanzati non fanno sconto.

Il Tutor 3.0 è ben più difficile da aggirare. Come fa? Ecco il trucco: un sistema che rileva la velocità media su distanze che coprono anche decine di chilometri. Le telecamere e i sensori sono disposti in modo strategico per monitorare il traffico in tempo reale. E non importa se piove, se c’è nebbia o se la visibilità è bassa. Funziona anche in condizioni meteo difficili. Ma, attenzione, se sfrecciate a tutta velocità, i rischi sono molti. Le multe per il superamento dei limiti vanno da 42 euro fino a 3.389 euro . E se pensate che non vi colpirà perché vi fermano solo se superate di tanto il limite, ci sbagliate. Già 10 km/h oltre il limite possono costarvi una multa tra 42 e 170 euro . Ma la cosa che colpisce di più sono i punti della patente. Sì, perché più l’infrazione è grave, più i punti vanno via, e a volte anche la sospensione della patente è inevitabile.

Tutor 3.0: quando entra in funzione e a quanto corrisponde la tolleranza?

C’è una tolleranza, però. Non è un margine infinito, ma si parla di circa il 5% sul limite di velocità. Per esempio, se il limite è 130 km/h, il sistema considererà 136,5 km/h come accettabile. Un po’ di respiro, insomma. Ma non fatevi illusioni: il sistema non è sempre indulgente. Ogni infrazione sarà valutata caso per caso, e più si supera il limite, più il rischio di incorrere in sanzioni pesanti cresce.

Il Tutor 3.0 non è solo una questione di sanzioni, però. È una vera e propria strategia per aumentare la sicurezza sulle nostre autostrade. Progettato da Autostrade per l’Italia e dalla Polizia di Stato, il sistema è sviluppato sulla piattaforma tecnologica Navigard. Insomma, siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica. E come ogni nuova tecnologia, non è perfetta, ma sicuramente più difficile da aggirare rispetto al passato.