Milano: festa San Patrizio, controlli straordinari in strada nei pressi bar e locali

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Nelle notti del 16 e 17 marzo scorse, a Milano, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno messo in campo mirati dispositivi di controllo finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, in sinergia con i colleghi delle compagnie urbane e del terzo reggimento Lombardia. In tutto sono stati denunciati in stato di libertà, per guida sotto l’influenza dell’alcol, 13 automobilisti trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e sanzionati amministrativamente sempre per guida sotto l’influenza dell’alcol altri 8 automobilisti.

Durante i controlli alla circolazione stradale è stato denunciato anche un automobilista per guida senza patente con recidiva infrabiennale e sanzionato amministrativamente per guida con patente scaduta di validità altri 2 automobilisti. Complessivamente sono stati controllati di 217 autovetture e 306 persone.

Nella serata di domenica 17 marzo, i militari del gruppo di Rho, in occasione della ricorrenza di San Patrizio, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto delle violazioni al Codice della Strada in prossimità degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alcolici.

In particolare, le attività di verifica sono state effettuate nei territori delle compagnie di Abbiategrasso, Corsico, Legnano, Rho e Sesto San Giovanni. Complessivamente, sono stati controllati 60 veicoli e 141 persone e sono state deferite in stato di libertà tre persone, tra i 45 ed i 35 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un 32enne è stato, invece, deferito per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici a seguito di un sinistro stradale autonomo, senza feriti. Nella circostanza, l’uomo è stato, altresì, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo proferito, alla presenza di altre persone, frasi ingiuriose nei confronti dei militari.

Tre le patenti di guida ritirate ad altrettanti conducenti.