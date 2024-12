Un corteo significativo nel cuore di Milano

Nel pomeriggio di ieri, Milano ha assistito a un’importante manifestazione contro la guerra e il ddl 1660, organizzata dalla ‘Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale’. Il corteo, partito da Piazza Duomo intorno alle 16.45, ha attirato l’attenzione di centinaia di partecipanti, desiderosi di far sentire la propria voce in un contesto di crescente tensione sociale e politica. La manifestazione si è diretta verso la ‘zona rossa’, presidiata dalle forze dell’ordine, evidenziando la determinazione dei manifestanti nel portare avanti le proprie istanze.

Messaggi chiari e forti contro sfratti e caro affitti

Durante il percorso, alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni rossi e hanno esposto uno striscione con la scritta “Basta sfratti e caro affitti. Case per tutti”. Questo gesto simbolico ha rappresentato una richiesta urgente di attenzione verso le problematiche abitative che affliggono molte famiglie milanesi. La crisi abitativa è un tema caldo, e i manifestanti hanno voluto sottolineare l’importanza di garantire diritti fondamentali a tutti i cittadini, in particolare in un momento di difficoltà economica e sociale.

La voce della solidarietà internazionale

Un altro aspetto significativo della manifestazione è stata la presenza di attivisti pro Palestina, che hanno utilizzato il megafono per esprimere il loro dissenso. “Da piazza Duomo, dove da più di un anno ci impediscono di manifestare, Palestina libera”, hanno dichiarato, richiamando l’attenzione sulla situazione in Medio Oriente e sulla necessità di solidarietà internazionale. Questo richiamo ha reso la manifestazione non solo un momento di protesta locale, ma anche un’occasione per unire le lotte globali per la giustizia e i diritti umani.

Un clima di tensione e determinazione

La manifestazione ha visto anche l’esplosione di alcuni petardi, un gesto che ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine. Tuttavia, i manifestanti hanno continuato a marciare con determinazione, sottolineando la loro volontà di non essere silenziati. Questo evento ha messo in luce le crescenti frustrazioni della popolazione nei confronti delle politiche governative e delle ingiustizie sociali, creando un clima di tensione che richiede attenzione e azione.