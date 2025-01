Incendio a Milano, in fiamme un capannone in viale Sarca: nube di fumo visibi...

Incendio a Milano, in fiamme un capannone in viale Sarca: nube di fumo visibi...

Per domare il rogo sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Non risultano coinvolte persone.

Intorno alle 6.39 di questa mattina, 3 gennaio 2025, un vasto incendio è scoppiato all’interno di un capannone di 2mila metri quadri in viale Sarca, a Milano. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Milano, incendio in un capannone in viale Sarca: nuvola di fumo visibile da chilometri

In viale Sarca, alla periferia di Milano, un capannone di 2mila metri quadri ha preso fuoco questa mattina, intorno alle 6,30. Nel magazzino erano presenti bombole di Gpl e altri materiali potenzialmente pericolosi. Sul posto sono subito intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo, risultato subito molto complesso e impegnativo. La buona notizia è che non risultano persone coinvolte. L’incendio, tra l’altro, ha provocato una nuvola di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza.

Milano, le cause dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco all’interno del capannone situato in viale Sarca a Milano, vicino al confine con Sesto San Giovanni, sarebbe stato del materiale edile e alcuni macchinari della fabbrica. Il rogo, molto complesso da spegnere, è comunque sotto controllo e, come detto, non risultato fortunatamente persone coinvolte anche se l’ambulanza è stata inviata sul posto per precauzione.