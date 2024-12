Ubaldina Humancusi Ventura, 52 anni, è morta in ospedale dopo essere stata investita venerdì scorso sulle strisce pedonali a Milano

Il 20 dicembre pomeriggio, una donna di 52 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Lorenteggio a Milano. Soccorsa in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, dove è stata intubata. Purtroppo, nelle ultime ore, è deceduta.

L’incidente era avvenuto poco dopo le 18 di venerdì, quando la 52enne, Ubaldina Humancusi Ventura, è stata investita da una macchina diretta verso il centro della città. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso e ha collaborato con gli agenti della polizia locale, giunti sul posto per i primi accertamenti. Ora verrà indagato per omicidio stradale.

La vittima, residente a Corsico, è deceduta ieri mattina. La polizia locale, che sta indagando sull’incidente, ha comunicato che la salma è stata trasferita all’obitorio e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna, originaria del Perù, viveva in Italia da oltre 20 anni e risiedeva a Corsico, nel quartiere Copernico a Milano, con il marito e i due figli, uno adolescente e l’altro più piccolo.

“Era fiera di aver ottenuto la cittadinanza italiana”, raccontano amici e conoscenti a Il Giorno.

Nella sua comunità era molto apprezzata per la sua generosità: faceva parte del gruppo di volontari della parrocchia di Sant’Antonio e, insieme al marito, dedicava il suo tempo ad aiutare gli altri. Il tragico incidente porta a 26 il numero delle vittime sulle strade milanesi nel 2024.