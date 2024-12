Incidente stradale a Milano: donna investita sulle strisce pedonali

Un tragico pomeriggio a Milano

Oggi pomeriggio, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 52 anni. L’incidente è avvenuto in via Lorenteggio, precisamente sulle strisce pedonali, dove la vittima è stata investita da un’auto in transito. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma la situazione della donna è subito apparsa critica.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’impatto, la donna è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio. I paramedici hanno effettuato le manovre di rianimazione necessarie sul posto, prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano. Qui, i medici hanno dovuto intubarla per stabilizzarne le condizioni. Il codice rosso assegnato al trasporto indica la gravità della situazione, e i familiari sono stati avvisati per seguire l’evoluzione delle condizioni cliniche della donna.

Responsabilità e indagini in corso

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato immediatamente per prestare soccorso e ha collaborato con gli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per effettuare i primi accertamenti. Le indagini si concentrano ora sulla dinamica dell’incidente, per comprendere se ci siano state violazioni del codice della strada o altre circostanze che abbiano contribuito a questo tragico evento. La comunità milanese è scossa da questo episodio, che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni.