Milano: Leonardo Caffo condannato a 4 anni per maltrattamenti a ex compagna (2)

Milano: Leonardo Caffo condannato a 4 anni per maltrattamenti a ex compagna (2)

(Adnkronos) - Intenso, lo scorso gennaio, l’interrogatorio della vittima che in aula aveva ripercorso una storia lunga 4 anni e finita, a suo dire, in violenza. "All'inizio, dopo quello che succedeva, diceva 'scusami amore mio sono un mostro', poi la situazione è peg...

(Adnkronos) – Intenso, lo scorso gennaio, l’interrogatorio della vittima che in aula aveva ripercorso una storia lunga 4 anni e finita, a suo dire, in violenza. "All'inizio, dopo quello che succedeva, diceva 'scusami amore mio sono un mostro', poi la situazione è peggiorata: si pentiva e si scusava all'inizio, poi è diventata colpa mia, infine mi diceva 'non me frega nulla perché non mi puoi denunciare'. Diceva – le sue parole dal banco dei testimoni – che dovevo ammazzarmi, che se mi fossi buttata dal balcone facevo un piacere a tutti, ha provato a strangolarmi".

Soddisfatta la difesa della parte civile, rappresentata da Elena Tomayer, così come alcune rappresentanti di un’associazione femminista che, prima dell’udienza, hanno mostrato all’ingresso del Palazzo di giustizia lo striscione ‘Sorella, io ti credo’. I difensori di Caffo, gli avvocati Filippo Corbetta e Romana Perin, sono pronti invece a fare appello.