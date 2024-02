Milano: Pifferi, 'mi sento cattiva mamma, per me provo molto dolore e rabbia'

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – "Penso che sia una cosa che non mi abbandonerà mai, ci penso spesso, sì. Mi sento una cattiva mamma. Dolore, molto dolore (provo, ndr), molto dolore, molta rabbia verso me stessa". Sono le parole che Alessia Pifferi, accusata di aver abbandonato per una settimana e aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, ha pronunciato in un colloquio del 23 gennaio scorso in carcere con i periti incaricati, dai giudici della prima sezione della corte d'assise di Milano, di redigere la sua perizia psichiatrica.

Nel confronto, così come in altri precedenti, l'imputata ricostruisce quanto accaduto nel luglio del 2022 quando "la mia mente si è spenta, si è proprio distaccata dal ruolo di mamma" e lascia Diana da sola "troppi giorni e la bambina non aveva sufficiente latte". Un abbandono per cercare compagnia, "un compagno che mi facesse da marito, da papà per Diana e da papà anche per me". Un abbandono per raggiungere l'uomo che frequentava in quel periodo e che sapeva 'accendere' "la testa da donna".