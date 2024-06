Milano Pride: Montaruli, 'dirigenti Pd collaborino per individuare autori molestie'

Milano Pride: Montaruli, 'dirigenti Pd collaborino per individuare autor...

Milano Pride: Montaruli, 'dirigenti Pd collaborino per individuare autor...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Rivolgo la mia solidarietà ai giornalisti molestati al Pride che si è svolto ieri a Milano. Una violenza ancora più deprecabile poiché avvenuta durante il punto stampa del segretario del Pd Schlein coi giornalisti presenti. Non è p...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Rivolgo la mia solidarietà ai giornalisti molestati al Pride che si è svolto ieri a Milano. Una violenza ancora più deprecabile poiché avvenuta durante il punto stampa del segretario del Pd Schlein coi giornalisti presenti. Non è possibile che un evento come questo, nato proprio con l'obiettivo di celebrare l'accettazione sociale e l'auto-accettazione delle persone, venga macchiato da questi dolorosi episodi di prevaricazione sessuale. Per questo auspichiamo che i dirigenti del Pd facciano chiarezza affinché venga trovato il responsabile". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli.