Milano: procura sequestra con decreto d'urgenza un cantiere in centro città

Milano, 12 nov. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha disposto il "sequestro preventivo d'urgenza" per presunti abusi edilizi in un cantiere in viale Papiniano 48 dove sono in corso lavori con la Scia invece che con un permesso a costruire. Nel provvedimento dei pm Giovanna Cavalleri e Lauisa Baima Bollone – indagati Mauro Colombo e Salvatore Muré rispettivamente direttore dei lavori e legale rappresentante della srl – si evidenzia come la vicenda – nata dall'esposto di due vicini – appare "sovrapponibile, nelle sue linee essenziali, a quelle che in tempi recenti hanno formato oggetto di altre indagini di questa Procura e che hanno interessato importanti fenomeni di lottizzazione abusiva" a Milano.

Anche in questo caso "opere edilizie aventi un rilevantissimo impatto sull’assetto urbanistico del territorio e pacificamente integranti nuove costruzioni sono state illegittimamente qualificate come ristrutturazioni: tale indebita qualificazione ne ha comportato la realizzazione sulla base di titoli edilizi da qualificarsi come illegittimi in quanto non preceduti dal necessario piano attuativo" si legge nel decreto.

Per il sequestro d'urgenza visto che il progetto edilizio (otto i piani previsti) sull'area sottoposta a vincolo paesaggistico prosegue "a velocità sostenuta" – è stato demolito il fabbricato precedente e si sta procedendo alla realizzazione del primo piano -, la procura ha delegato il pool edilizia della Polizia locale di Milano a eseguire il provvedimento entro 10 giorni, iniziativa che dovrà essere sottoposta al vaglio di un giudice per le indagini preliminari.