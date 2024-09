Milano risulta essere la metropoli italiana con il livello più alto di criminalità.

Le città italiane con il più alto tasso di criminalità sono Milano, Roma e Firenze, con un aumento dei reati segnalati dal 2019, un fenomeno che non si verificava dal 2013. Milano ha il record di reati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni per 100mila abitanti, ed evidenzia un aumento delle denunce del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemico. Si distingue per alti tassi di furti, rapine, violenze sessuali e reati legati alla droga.

Le metropoli meno sicure d’Italia sono Milano, Roma e Firenze, contrassegnate da un incremento delle segnalazioni di reati dal 2019, dato inedito dal 2013. Milano si distingue per il più alto numero di reati segnalati nel 2023, superando le 7mila segnalazioni per ogni 100mila residenti. Da anni, la città lombarda occupa il gradino più alto di questo indesiderato podio, mostrando una crescita delle denunce del 4,9% in confronto al periodo precedente alla pandemia, e raggiungendo picchi negativi per furti e rapine. Si classifica terza per le violenze sessuali commesse e quinta per i reati correlati alla droga.