"Miley Cyrus è stata accusata di plagio da Bruno Mars": la popstar è finita in tribunale, ma su quale lato pende la bilancia di giustizia? Esaminiamo i due pezzi musicali.

Miley Cyrus è stata accusata di plagio dalla Tempo Music Investments, per la sua canzone "Flowers" rilasciata nel 2023, affermando che avrebbe copiato "When I Was Your Man" di Bruno Mars del 2013. La questione riguarda principalmente l'armonia e la melodia delle due canzoni. Tempo Music sostiene che "Flowers" non esisterebbe senza "When I Was Your Man" a causa delle numerose somiglianze tra le due tracce. La denuncia non proviene direttamente da Bruno Mars, ma dalla società che detiene parte dei diritti d'autore della sua canzone.

Le coincidenze tra le canzoni

L’argomento principale del contendere riguarda l’armonia e la melodia dei due pezzi musicali.

La Tempo Music sostiene che la Cyrus avrebbe intenzionalmente plagiato la traccia di Bruno Mars rilasciata dieci anni prima.

Secondo l’azienda accusatrice, la canzone di Miley Cyrus incorporerebbe parti di “When I Was Your Man” e le melodie dei rispettivi ritornelli mostrano una consistente somiglianza. Entrambe le tracce hanno ottenuto un notevole successo, raggiungendo i vertici delle classifiche internazionali. «Non c’è dubbio, alla luce del numero di similitudini tra le due tracce, che “Flowers” non esisterebbe senza “When I Was Your Man”» afferma la Tempo Music Investments in un comunicato.