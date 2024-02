Milleproroghe: Trancassini (FdI), 'bene proroga Zfu sisma centro Italia'

Roma, 14 feb (Adnkronos) - “Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio emendamento per richiedere al Governo la proroga, anche per il 2024, della Zona Franca Urbana in favore delle imprese e dei professionisti dei comuni del cratere sismico del Centro Italia. È il primo pass...

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio emendamento per richiedere al Governo la proroga, anche per il 2024, della Zona Franca Urbana in favore delle imprese e dei professionisti dei comuni del cratere sismico del Centro Italia. È il primo passo della nostra strategia organica di rilancio socio economico dei territori colpiti dal sisma del 2016, necessaria per favorire la ripresa e la crescita delle nostre aree interne. Un provvedimento che può contribuire ad offrire alle nostre comunità le stesse opportunità e risorse delle altre aree della nostra Nazione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.