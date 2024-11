Missione di monitoraggio nel Mediterraneo: un atto di solidarietà

Un’iniziativa cruciale per il Mediterraneo

Il 11 novembre ha segnato l’inizio di una missione fondamentale nel mar Mediterraneo, promossa da Arci in collaborazione con il Circolo Sailingfor Blue Lab di Bologna. Questa iniziativa si propone di monitorare una delle rotte più pericolose per i migranti, un’azione che assume un’importanza vitale in un contesto di crescente emergenza umanitaria. La barca a vela, simbolo di attivismo e solidarietà, è composta da un equipaggio di marinai esperti, da anni impegnati nella difesa dei diritti umani e nella salvaguardia dell’ambiente marino.

Il progetto “Tutti gli occhi sul Mediterraneo”

La missione è parte integrante del progetto “Tutti gli occhi sul Mediterraneo”, sostenuto da una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Questo progetto non è solo un’iniziativa di monitoraggio, ma un vero e proprio grido d’allerta. Maso Notarianni, capo missione, ha dichiarato: “Non potevamo restare a guardare. Siamo qui per monitorare la situazione e intervenire in caso di emergenza per salvare vite in pericolo”. Queste parole evidenziano l’urgenza e la determinazione di un gruppo di persone pronte a mettere in gioco la propria vita per aiutare chi si trova in difficoltà.

Statistiche allarmanti e necessità di intervento

Le statistiche parlano chiaro: solo nel 2024, oltre 55.000 persone sono arrivate in Italia via mare, con un tragico bilancio di almeno 1.500 vittime. La rotta che la barca a vela percorrerà, quella della Libia e della Tunisia, continua a essere un passaggio cruciale per uomini, donne e bambini in fuga da conflitti, persecuzioni e povertà estrema. I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno destinati a garantire la funzionalità della barca, a sostenere le operazioni di soccorso e a fornire i necessari dispositivi di sicurezza per l’equipaggio e per chi si trova in difficoltà in mare.

Un messaggio di speranza

La missione di Sailingfor Blue Lab non si limita a un intervento immediato, ma mira a trasformare il Mediterraneo da una frontiera di morte a un simbolo di speranza e rispetto per i diritti umani. Questo obiettivo ambizioso richiede l’impegno di tutti, affinché il mare possa diventare un luogo di accoglienza e solidarietà. La volontà di questi attivisti è chiara: non si tratta solo di salvare vite, ma di promuovere una cultura di rispetto e tutela dei diritti umani, affinché ogni persona possa avere la possibilità di vivere in dignità.