Mo: 2 riservisti Idf arrestati con l'accusa di spionaggio per l'Iran

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) – La polizia israeliana e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno arrestato due riservisti delle Idf per presunto spionaggio a favore dell'Iran. Lo ha reso noto un portavoce della polizia, secondo cui il principale sospettato, Yuri Eliasfov, prestava servizio nell'unità di difesa aerea Iron Dome e nel settembre 2024 avrebbe iniziato a trasmettere materiale classificato ottenuto durante il suo servizio militare al suo referente iraniano. Eliasfov avrebbe in seguito reclutato il suo collega Georgi Andreyev nell'operazione di spionaggio, mettendolo in contatto con l'agente iraniano.