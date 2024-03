Mo: 25 palestinesi uccisi in bombardamenti israeliani a Gaza

Mo: 25 palestinesi uccisi in bombardamenti israeliani a Gaza

Gaza, 7 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - È salito a circa 25 il bilancio dei palestinesi uccisi in seguito ai bombardamenti effettuati nelle ultime ore dall'esercito israeliano contro la Striscia di Gaza. Secondo le informazioni raccolte dall'agenzia di stampa palestinese Maan, a...

Gaza, 7 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – È salito a circa 25 il bilancio dei palestinesi uccisi in seguito ai bombardamenti effettuati nelle ultime ore dall'esercito israeliano contro la Striscia di Gaza. Secondo le informazioni raccolte dall'agenzia di stampa palestinese Maan, almeno 17 persone sono state uccise negli attacchi contro due case nella città di Deir al-Balah e nell'adiacente campo profughi di Nuseirat, bombardamenti che hanno causato anche numerosi feriti. Altri sei palestinesi sono morti in un bombardamento intorno alla moschea Al Salah, situata a Jabalia, mentre un altro ancora è morto in un attacco aereo intorno all'aeroporto distrutto di Gaza City.

Ci sono inoltre informazioni su numerose vittime in attacchi separati a Nuseirat, a Gaza City e a sud di Deir al Balá, anche se per ora non è disponibile un bilancio su morti e feriti. L'esercito israeliano ha indicato nel suo bilancio delle ultime 24 ore di aver effettuato operazioni contro "diverse infrastrutture terroristiche" nel quartiere di Hamad, a Khan Younis, dove ha affermato di aver arrestato ieri 250 sospetti terroristi membri di Hamas e della Jihad islamica.