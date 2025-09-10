Mo: amb.Israele, leader Hamas a Doha? 'Se non li abbiamo presi ora sarà per la prossima'

Washington, 10 set. (Adnkronos) – Il mondo "supererà" l'indignazione per il bombardamento di Doha da parte dell'Idf. Lo ha detto a Fox News l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter, aggiungendo – in riferimento ai funzionari di Hamas coinvolti nei negoziati e che erano l'obiettivo dei raid di ieri – che "se non li abbiamo presi questa volta, li prenderemo la prossima", lasciando intendere che l'Idf potrebbe replicare attacchi simili in futuro.