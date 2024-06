Mo: arrestato a Londra uomo per sostegno online ad Hamas

Londra, 14 giu. (Adnkronos) - Un londinese è stato arrestato mercoledì per aver mostrato sostegno ad Hamas. Lo ha riferito la polizia della capitale inglese in un comunicato. Gli agenti del Met erano stati allertati il giorno prima per il fatto che l'uomo di 43 anni aveva espresso...

Londra, 14 giu. (Adnkronos) – Un londinese è stato arrestato mercoledì per aver mostrato sostegno ad Hamas. Lo ha riferito la polizia della capitale inglese in un comunicato. Gli agenti del Met erano stati allertati il giorno prima per il fatto che l'uomo di 43 anni aveva espresso sostegno all'organizzazione terroristica. L'imputato – racconta il Jerusalem Post – è stato successivamente rilasciato su cauzione fino e verrà sottoposto a processo a settembre per aver violato la legge del 2000 sul terrorismo.

"Dai terribili attacchi in Israele dello scorso ottobre, e dal successivo conflitto, c'è stato un aumento significativo nella quantità di materiale estremista e terroristico che il pubblico ci ha riferito", ha affermato il comandante capo del comando antiterrorismo del Metropolitan Police Service, Dominic Murphy. "Ogni segnalazione viene valutata da ufficiali specializzati e tutto ciò che è considerato un potenziale reato di terrorismo qui nel Regno Unito viene poi sottoposto a ulteriori indagini".