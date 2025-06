Mo: Avs-M5S-Pd in piazza anche a Bruxelles, il 7 presidio davanti ambasciata italiana

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Sabato 7 giugno facciamoci sentire anche da Bruxelles per fermare il massacro del popolo palestinese, in contemporanea con la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma in piazza San Giovanni. Ci vediamo per un presidio alle 14.30 davanti all’ambasc...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Sabato 7 giugno facciamoci sentire anche da Bruxelles per fermare il massacro del popolo palestinese, in contemporanea con la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma in piazza San Giovanni. Ci vediamo per un presidio alle 14.30 davanti all’ambasciata italiana in rue Joseph II 24". Lo scrive su Instagram Sinistra Italiana Belgio annunciando l’iniziativa pubblica promossa da Avs, M5S, Pd, Arci Bruxelles e l’associazione Cultura contro Camorra.

"Facciamo appello a tutti e tutte coloro che sentono come insopportabile quello che sta accadendo da troppo tempo, mobilitiamoci per fermare il massacro a Gaza e i crimini del governo Netanyahu".