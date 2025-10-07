Mo: Benigni, 'solidarietà a Bernini, sinistra incapace rispettare chi lavora per pace'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Piena solidarietà al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per le vergognose contestazioni subite oggi all’Università di Siena da parte di alcuni sedicenti studenti pro-Pal". Così in una nota Stefa...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “Piena solidarietà al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per le vergognose contestazioni subite oggi all’Università di Siena da parte di alcuni sedicenti studenti pro-Pal". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Mentre il ministro era lì per accogliere alcuni palestinesi che grazie a borse di studio istituite dal governo avranno la possibilità di studiare in Italia, la solita sinistra, pacifista di facciata ma incapace di rispettare chi davvero lavora per la pace, ha preferito insultare.

Non mi è chiaro l’apporto che tali atteggiamenti possano portare alla causa palestinese. Forse perché l’obiettivo reale non è aiutare la popolazione di Gaza ma contestare il governo”, conclude.