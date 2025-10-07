Mo: Bernini contestata a Siena, Gasparri 'basta con odio e violenza'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “Esprimiamo piena solidarietà alla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oggetto oggi a Siena di contestazioni da parte di gruppetti estremisti pro-Pal. Ancora una volta, frange estremiste di sinistra cercano di intimidire chi rappresenta le Istituzioni, ricorrendo all’odio e alla violenza. Un comportamento inaccettabile che nulla ha a che vedere con il legittimo dissenso.

Sono questi gruppetti che dovrebbero vergognarsi. Alla ministra Bernini va il nostro sostegno, nella certezza che continuerà, come sempre, a portare avanti il suo impegno costante”. Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.