Mo: Bonelli, 'obiettivo del governo israeliano è depalestinizzare'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Siamo stati testimoni anche dei lavori in corso vicino al valico di Rafah per un eventuale trasferimento degli uomini e donne della Palestina che sono a Gaza. Ma non deve sfuggire a nessuno qual è oggi il vero obiettivo del governo israeliano, attraverso questa cintura che impedisce a far arrivare acqua e farina in quei luoghi medicinali. E' quello di depalestinizzare, mandare via da Gaza più palestinesi possibili e arrivare a un controllo totale". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.