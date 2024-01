Mo: Borghi (Iv), 'Italia arranca su dossier fondamentali'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "L'Italia arranca rispetto ai dossier fondamentali di politica estera. Assistiamo ma non siamo protagonisti, a cominciare dal Medio Oriente. Il ministro Tajani segue la direzione impostata da altri e risponde sempre con 'vedremo' e 'non so'. ...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "L'Italia arranca rispetto ai dossier fondamentali di politica estera. Assistiamo ma non siamo protagonisti, a cominciare dal Medio Oriente. Il ministro Tajani segue la direzione impostata da altri e risponde sempre con 'vedremo' e 'non so'. Non è con le battute che si risolve l'assenza di una politica estera". Lo dice a Skytg24 il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.