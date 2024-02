Mo: Borghi (Iv), 'solidarietà a Meloni, istituzioni vanno rispettate'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Siamo alle solite: l’ideologismo militante e i professionisti della rivoluzione a chiacchiere anche questa volta a Torino hanno dato mostra di sé, dando fuoco alle immagini di due capi di governo. Agli autori di questi gesti non interessa né il rispetto delle istituzioni, né l’effetto politico di simili gesti che è sempre a forma di boomerang. Una deriva che abbiamo già visto all’opera in altri tempi, e in altre occasioni, e che non porta a nulla. Solidarietà a Meloni e Netanyahu, le cui idee contrastiamo in un libero Parlamento quando è il caso ma che vanno rispettati come persone e come simboli istituzionali". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.