Mo: Braga (Pd), 'Roccella cerca visibilità, fascismo fu antisemita'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "La ministra Roccella fa ragionamenti contorti per criticare le iniziative didattiche contro l'antisemitismo, incluse le visite ad Auschwitz organizzate dalle scuole. L'antisemitismo è un male antico, che si combatte con lo strumento educativo. Si devono ribadire i valori costituzionali dell'uguaglianza e dell'antirazzismo. Roccella sorvola sul fatto che il fascismo fece proprio l'antisemitismo e lo mise nella legislazione italiana".

Lo ha scritto su Facebook Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

"L'antifascismo è stato, al contrario, il movimento che riportò nella vita di tutti gli italiani valori come la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il ripudio del razzismo. Con il sacrificio di molti la cui vicenda non va banalizzata per un po’ di visibilità mediatica", conclude.