Mo: Calenda, 'chiedersi perché Schlein non sa che non vendiamo armi a Israele'

Mo: Calenda, 'chiedersi perché Schlein non sa che non vendiamo ar...

Mo: Calenda, 'chiedersi perché Schlein non sa che non vendiamo ar...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Una riflessione: come è possibile che la segretaria del più grande partito di opposizione italiano non sappia che non stiamo vendendo armi ad Israele? Questo forse occorrerebbe domandarsi". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. ...