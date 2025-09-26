Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Parole di saggezza da parte di Mattarella che andrebbero raccolte e rilanciate almeno dai partiti che hanno parlamentari a bordo delle barche della Flotilla". Così Carlo Calenda di Azione.
Mo: Calenda, 'partiti che hanno parlamentari su Flotilla accolgano appello Mattarella'
